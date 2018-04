Zonder dak: Ferrari 488 Spider

Door: BV

De Ferrari 488 Spider is het logische gevolg op de 488 GTB. De sportauto met inklapbare hardtop debuteert op het Autosalon van Frankfurt in september.

Verbeterde dakconstructie

Ferrari is naar eigen zeggen de eerste fabrikant die een inklapbare hardtop introduceerde, al is het inmiddels ruim 80 jaar geleden dat Peugeot voor het eerst een Coupé-Cabriolet maakte. Een verschil in nuance dus. En dat is er ook bij deze Ferrari 488 Spider die in grote mate de techniek van z’n voorganger overneemt, maar dan met minder kilo’s en meer verfijning. In vergelijking met de 458 Spider verdwijnt er 25kg uit het dak. Maar dat verhindert niet dat de Spider nog steeds 50kg meer weegt dan de gesloten versie. Een klein deeltje van die extra kilo’s zijn voor rekening van een glazen windstopper achter de voorzetels. Die is elektrisch in drie standen te zetten. En hij kan ook bediend worden als het dak dicht is.

Motor van Ferrari 488 GTB

Technisch gezien is de 488 Spider helemaal identiek aan de 488 GTB. Z’n 3,9l V8 met turbo wekt 670pk op. Het extra gewicht kan de auto niet deren in de sprint naar honderd. Die doet hij nog steeds in 3,0 tellen. Gaat het sneller dan begint ook de aerodynamica te spelen. Naar 200 duurt daarom 8,7 seconden. Dat is vier tienden meer dan bij de gesloten versie. En z’n top bedraagt 325km/u. Vijf streepjes lager dan wanneer de GTB het voor bekeken houdt.