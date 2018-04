Jaguar F-Pace doet het camouflagenummer

Door: BV

Als je als fabrikant tegenwoordig jezelf serieus neemt, dan kom je voor de lancering van een nieuw model met gecamoufleerde testvoertuigen naar buiten. Kwestie van bij de potentiële klant de spanning vast te houden. Jaguar weet dat ook en daarom hebben we hier plaatjes van de aanstormende crossover van het merk in trendy camouflageprint terwijl die door ijzige koude en extreme hitte wordt gestuurd.

Van -40 tot +50 C°

Warmte- en koudetests zijn een standaardonderdeel van de ontwikkeling van elke nieuwe auto. En dat is al decennia zo. Maar het bereik van de tests is volgens Jaguar wel breder geworden. Dat geeft aan dat niet alleen de koel- en verwarmingssystemen van de auto bij dergelijke temperaturen op de proef gesteld worden, maar dat ook de invloed op stabiliteitscontrole en de aanraakgevoelige schermen het moeilijk krijgen bij die temperatuur.

Op platform Jaguar XE

De F-Pace zal gebouwd worden op hetzelfde nagenoeg volledig in aluminium uitgevoerde platform van de erg gesmaakte nieuwe Jaguar XE. En daar zal het gros van de motoren ook vandaan komen. Daarom gaan we uit van drie motoren met in het totaal vijf vermogens. We beginnen met een tweeliter diesel met 160 of 180pk, een 2-liter benzine (met turbo uiteraard) met 200 of 240pk en een 3-liter V6 compressor die 340pk sterk wordt. Een handbediende zesbak of automaat met 8 verzetten maakt eveneens deel uit van het recept.

Daarna is een 5-liter V8 compressor met zo maar eventjes 550pk en een RS-label op de kofferklep zeker niet uitgesloten. Maar wellicht wacht Jaguar daarvoor de eerste orders af. Er wordt overigens ook duchtig gespeculeerd over een elektrische versie, maar daarover is evenmin duidelijkheid.

Première op Autosalon Frankfurt

Helemaal naakt gaat het model in september op het Autosalon van Frankfurt. Begin 2016 zal je hem bij de dealer kunnen bewonderen. Je hebt wellicht € 50.000 nodig om je eigenaar te kunnen noemen.