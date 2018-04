Kogel is door de kerk: Top Gear binnenkort op Amazon

Door: ADD

Lang leve Top Gear. In 2016 zullen Jeremy Clarkson, James May en Richard Hammond in een nieuwe autoshow opdraven. Het trio heeft aangekondigd dat ze binnenkort al met de opnames starten. De naam van de nieuwe show is nog niet bekend, die van de geldschieters daarentegen wel. Het is de streaming-dienst "Amazon Prime" waarvoor de drie voortaan auto’s zullen testen. Er zouden al voor ten minste drie seizoenen plannen zijn.

Tot nu zag het er eigenlijk sterk naar uit dat Netflix voor de Top Gear-opvolger zou zorgen. Er werd zelfs al over een naam gespeculeerd: „House of Cars“.

Samen uit, samen thuis



Ook producent Andy Wilman volgt de presentatoren naar Amazon. Wilman is een schoolvriend van Clarkson en wordt beschouwd als de uitvinder van Top Gear. En hij bleef trouw aan Clarkson, toen de BBC zijn "gewelddadig incident" onderzocht. Tegen de Guardian zei hij: "Wij zijn dankzij Richard, James en Jeremy wereldwijd bekend geworden. Zelfs toen het met de klassieke televisie slecht ging, werd Top Gear groter.



Gebeten door een kogelmier

Het trio becommentarieerde de overstap naar Amazon in hun typische, absurde stijl. Clarkson voelde zich alsof hij uit een tweedekker gestapt was om in een ruimteschip te stijgen. May vindt het ironisch dat uitgerekend zij deel gaan uitmaken van het Smart TV-tijdperk. En Hammond zei: „Amazon? Oh yes. I have already been there. I got bitten by a bullet ant.”