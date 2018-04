Spyker overleeft, doet nog altijd niets

Door: BV

Spyker… het is al een eeuwigheid geleden dat daar nog eens een auto werd gebouwd, maar het bedrijf blijft nieuws opleveren. In 2014 moest de Nederlandse autobouwer bescherming tegen z’n schuldeisers aanvragen. Vervolgens werd het failliet verklaard, maar de gladde baas van Spyker - Victor Muller - wist z’n beroep daartegen te winnen. Nu heeft Spyker ook een rechtzaak tegen één van z’n schuldeisers gewonnen en beweert Muller dat Spyker vrij van schulden is. Maar auto’s bouwen doet het nog steeds niet. En wat anders doet het evenmin.

En de toekomst?

Volgens Muller ligt de weg nu vrij om te fusioneren met Volta Volare. Dat is een fabrikant van elektrische vliegtuigjes uit het Amerikaanse Portland. Spyker plant dan een comeback als fabrikant van ‘klassevolle’ elektrische auto’s. Eerst zien…