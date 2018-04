Laatste kans om nieuwe Austin Metro te kopen

Door: BV

De Metro kwam op de markt in 1980. Toen was het autootje nog van Austin, dat lid was van het megalomane British Leyland. De auto bleef op de markt tot zo maar eventjes 1997. Tegen die tijd was het moederbedrijf al omgedoopt tot eerst Austin Rover en later tot de Rover Group. Er zijn er iets meer dan 2 miljoen van gemaakt en zelfs dan was het nog niet helemaal gedaan. De basis werd toen immers nog eens hergebruikt voor de kleine Rover 100.

De meest luxueuze van allemaal

Er was een grote variatie aan uitrustingsversies, maar de meest luxueuze van allemaal was de Vanden Plas 500. En het was ook van de meest zeldzame, het cijfer in de type-aanduiding staat immers voor de oplage. De auto had leder, wortelnotenhout en dikke tapijten. En nu staat er toch wel een exemplaar uit 1983 in de catalogus voor het CarFest South evenement dat op 29 augustus in Engeland wordt gehouden. Geen versleten, opgeroest exemplaar, maar een zo goed als nagelnieuwe. Op de teller staan niet eens 1.300km. Het is wellicht de laatste keer dat een nieuwe Austin Metro beschikbaar wordt. Of je hem daarom wil kopen is weer een ander paar mouwen. Ze waren populair, maar ze staan nu niet meteen in de geschiedenisboeken als goed, leuk of erg betrouwbaar…