Audi SQ7 krijgt 435pk sterke V8 diesel

Door: BV

Wie momenteel een nieuwe Audi Q7 met dieselmotor wil bestellen, heeft de keuze uit één enkele krachtcentrale. Dat is een 3.0 V6 TDI, die weliswaar in verschillende vermogensversies te krijgen is. Wie echter op meer vermogen zit te wachten, zal z’n geduld niet veel langer op de proef moeten stellen.

4.0 V8 TDI

Dat Audi een krachtiger diesel in de catalogus parkeert, mag niet verwonderen. De eerste Q7 generatie was zelfs leverbaar met een monsterlijke 6-lliter V12 TDI die 493pk en 1.000Nm trekkracht opwekte. Die bleef echter slechts 2 jaar in de catalogus (van 2008 tot 2010). Daaronder zat een 4.2 TDI met 335pk.

De nieuweling krijgt een iets kleinere achtcilinder onder de kap. 4 liter groot, maar volgens de eerste gelekte specificaties met niet minder dan 435pk. Omdat zowel de structuur als de motor minder wegen dan bij de V12 TDI van de uittredende generatie, kan die wellicht al vergelijkbare prestaties neerzetten. Er wordt zelfs gespeculeerd over een sprinttijd van minder dan 6 seconden en een topsnelheid van 300km/u.

Uitsluitsel volgt wellicht al snel. De V8 TDI zal met de letters SQ7 op de kofferklep wellicht al te zien zijn op het Autosalon van Frankfurt dat volgende maand de deuren opent.