Audi S8 Plus met meer dan 600pk

Door: BV

De strafste Audi’s van allemaal zijn de RS-modellen. Je vindt ze her en der in het gamma. Maar niet bij de A8. Bij de toplimousine beperkt Audi zich tot een ’S’. De gammatopper heeft immers teveel manieren om zich de brutaliteit van de RS-reeks aan te meten. Maar dat betekent niet dat je om het vermogen verlegen moet zitten. De Audi S8 Plus tikt af boven de 600pk.

85pk extra

Waar die ‘Plus’ voor staat… wel, dat is 85pk extra voor een totaal van 605pk en een maximumkoppel van 700Nm (750Nm met overboost). Nog steeds uit de dezelfde 4-liter V8 met twee turbo’s overigens.

En de prestaties?

De top is afgeregeld op 250km/u. Maar Audi schrijft de begrenzer indien gewenst ook uit. En dan sleurt de limousine door tot 305km/u. En sprinten? Dat kan in 3,8 seconden naar 100km/u. Cijfers waarvan een Mercedes S-Klasse AMG of Jaguar XJ R het moeilijk krijgen. Dat komt door de lichtgewicht architectuur van de A8, zegt Audi zelf.

Beter uitgerust

De Plus zal je ook onderaan de verkoopsfactuur zien. En om dat leed een beetje te verzachten, spekt Audi het model met wat meer uitrusting. Een luchtophanging rondom die sportiever is afgesteld bijvoorbeeld. En de Dynamic Steering (die zelfs niet goed werkt op de nieuwe Audi R8), zij het ditmaal weerom speciaal getuned voor deze dikke vijfzitter.