Piepjonge Volvo XC90 al voor tweede keer teruggeroepen

Daar zijn ze weer, de airbags! De nieuwe Volvo XC90 wordt door de Zweden aangeprezen als een hyperveilige burcht. Ongevallen? Nagenoeg uitgesloten. Problemen tijdens de productiestart zijn dat echter blijkbaar niet. De SUV die op het nieuwe platform SP1 staat, moet kort na de marktintroductie immers al voor de tweede keer naar de garage.

De oorzaak voor de huidige terugroep is deze keer is de airbag zelf, maar componenten die tijdens het opblazen van de airbags in de weg kunnen zitten. Gevaar voor de inzittenden zou er evenwel niet zijn.

1.000 getroffen exemplaren

Volgens Volvo zijn 10 procent van alle tot hiertoe geleverde XC90’s getroffen, dus 900 tot 1.000 stuks. Ook eerder dit jaar moest de SUV al eens terug naar de garage. Toen was er een probleem met de zijairbag.