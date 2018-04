Honda S660 is een succes, gaat niettemin aan doel voorbij

Door: ADD

Uitverkocht. Je zou toch denken dat een constructeur dan tevreden is. Dit jaar kon Honda namelijk al de volledige productiecapaciteit van de Roadster S660 verkopen (8.600 stuks) en tot in juni 2016 zit ook alles al in order. Pas vanaf oktober zal Honda weer bestellingen accepteren.

Imago oppoetsen

Niettemin zijn de Japanners zijn niet helemaal gelukkig, want het plan dat ze met de kleine roadster voor ogen hadden, ging niet op. Eigenlijk wilde Honda met de hippe S660 de jeugd inpakken. Cool, trendy en een beetje pittig moest hij zijn en dat dat imago op het merk afstralen. Veel winst valt er immers niet te rapen bij kleine auto's die in beperkte oplage gebouwd worden.

Jong en hip

Dat wilde Honda zijn - en uitgerekend het jonge volkje negeerde de S660 tot nu toe. Vier van de vijf kopers van de roadster waren ouder dan 40 jaar. En dat is best oud. Volgens een Honda-woordvoerster spreken andere Honda modellen in Japan een veel jeugdiger publiek aan. Honda's laatste sportmodel, de S2000, werd bijvoorbeeld nog hoofdzakelijk door jongere mensen gekocht.

Nu kruipen welgestelde mannen achter het stuur van de funky roadster. Ze gebruiken hem als tweede auto voor het weekend terwijl de jeugd blijkbaar geen ca. € 15.000 wil spenderen aan een vrijetijdsauto.

Japanners hebben minder nood aan eigen wagen

Honda is niet de enige constructeur die in Japan met dat probleem worstelt. De inkomens stagneren er al jaren terwijl het openbaar vervoer beter en beter werd. Veel jonge Japanners zien het nut van een rijbewijs dus niet meer in. De afgelopen 13 jaar daalde het aantal mensen met een rijbewijs onder de 40 met maar liefst 46 procent. Het autorijdende Japan vergrijst dus. En een jonge gezinnen onpraktische cabrio zal daar geen verandering in brengen.