Maybach 62 te zwaar voor takelwagen

Door: BV

Een Maybach 62S is een gewichtige auto. Letterlijk, want het gevaarte van 6,2 meter lang (vandaar de naam) zet leeg net geen 3 ton op de weegschaal. Dat is een uitdaging voor de constructeur, maar ook voor takeldiensten.

Niet sterk genoeg

Een wit exemplaar dat erg duidelijk verkeerd geparkeerd stond in Wenen werd daarom zonder pardon opgetakeld. Tenminste, dat was de bedoeling. Maar de kraan van de takelwagen kreeg niet meer dan twee wielen van de grond. En daarom zat er niet anders op dan de Maybach te laten staan, al stond hij aan het eind van de takelpoging niet meer even netjes aan de kant als voorheen. Achter deze videolink kan je het 6 minuten durende schouwspel zelf bekijken.