Gezin merkt pas na radio-oproep dat dochtertje ontbreekt

Op weg naar hun vakantiebestemming vergat een Frans gezin hun drie jaar oude dochter bij een wegrestaurant. Het meisje werd door voorbijgangers alleen op een speelplaats opgemerkt.

De familie reed zondagnamiddag op de snelweg naar de Middellandse Zee en na een pauze in Loriol-sur-Drôme ten noorden van Avignon, zetten ze hun reis naar het zuiden verder - echter zonder dochterlief. Pas ter hoogte van Aix-en-Provence (bijna 200 kilometer verder) en na een oproep van de politie op de radio, werden ze zich bewust van het ontbreken van hun kind. De driejarige had de agenten verteld dat ze een broer en zus had en dat de auto van papa weggereden was - "naar de zee".

