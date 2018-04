Hyundai Vision G Coupé Concept houdt van goud

Door: BV

De niet meteen matig ambitieus te noemen Koreanen hebben met de Equus een limousine in het aanbod die het op de thuismarkt opneemt tegen concurrenten als de Mercedes S-Klasse. En niet zonder succes. Daaronder zit de gedoodverfde BMW 5-Reeks-rivaal Genesis die we eerder al konden beschrijven als een goede stuurmachine. En Hyundai wil meer van dat. Het denkt op z’n minst ernstig na over een coupé in het topsegment. Deze HCD-16 Vision G Coupé Concept - een hele mond vol, maar dat is nu eenmaal hoe Hyundai hem zelf noemt - is een proefballon. Hij wordt opgelaten op het Pebble Beach Concours d’Elegance dat dit weekend in het Amerikaanse Monterey gehouden wordt.

Zin in goud?

Europeanen hebben het niet zo begrepen op bling, al vinden we er meer en meer van terug in de decors op televisie, op onze schoenen en kledij en natuurlijk ook op de auto’s. En dat komt omdat niet alleen de sobere Europeanen, maar ook Amerikanen, Russen, Arabieren en Aziaten auto’s op smaak kopen. En terwijl goud het goed deed in de jaren zeventig en slechts even een revival kende begin nineties, lijkt het nu klaar voor comeback. Hyundai heeft er in elk geval geen schrik van en deze (door de Californische designstudio van het merk getekende) sportieveling, draagt de luxueuze tint dan ook uitbundig.

Met 5-liter V8

De yanks kopen dan wel meer hybrides en elektrische auto’s dan de rest van de wereld, dat komt alleen omdat ze met erg veel zijn. Het gros van de Amerikanen associeert luxueus rijden nog steeds met een V8. Het mag dan ook niet verbazen dat we die onder de kap van deze achterwielaandrijver vinden. Vijf liter groot is hij. Het blok maakte al carrière in de eerder genoemde Equus en Genesis waar het goed is voor 425pk en 520Nm. Helaas, prestaties zijn er niet bij.