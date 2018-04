Skoda Superb helemaal in leder

Door: BV

Je kan de nieuwe Skoda Superb het best omschrijven als discreet en zakelijk. En dat is wellicht één van de redenen dat het als concept car (toen nog Vision C geheten) een fluoriderende tint verdroeg zonder dat het ‘te’ werd. Maar die hevige kleurtjes zijn inmiddels alweer over hun hoogtepunt, zo blijkt. Jozef Kaban, Skoda’s topdesigner, gooit het daarom maar even over een andere boeg. Samen met de studenten van de Universiteit van Florence wrapten ze een Superb helemaal in leder.

Kastanjebruin leder

Met in de ene hand kastanjebruin leder en in de andere hand een scalpel togen ze te werk. In de stad van de modehuizen Gucci en Roberto Cavalli werd de Tsjechische sedan in een complete lederjas gestoken. Op een modeshow zal je hem echter niet zien. Als je het lief vraagt aan de poort van Skoda’s hoofdkwartier in Mlada Boleslav lukt het misschien…