BMW M4 GTS: veel beeld, geen klank

BMW M komt op het Concours d'Elegance in Pebble Beach (California) met de concept M4 GTS. Wat de opvolger van de legendarische M3 GTS presteert of weegt verraden ze niet. Foto’s daarentegen zijn er bij de vleet.

Primeur op straat



En die maken alvast twee dingen duidelijk. De M4 GTS komt met OLED's in de achterlichten (die in tegenstelling tot klassieke LED’s niet in een punt stralen, maar het hele oppervlak belichten) en waterinjectie. Die technologie kennen we dan weer van de Moto GP safety car. Beide innovaties brengt BMW als eerste fabrikant in serieproductie.

Voor de rest zal München ons geven, wat we verwachten. Dus meer vermogen en minder gewicht dan de serie-M4 en een aerodynamica waarmee je zo het racecircuit op kan. De voorgangers M3 CSL (E46) en de M3 GTS (E92) behoren tot de meest legendarische modellen van de M GmbH. De M3 GTS woog 50kg minder en kreeg 30pk meer dan de gewone M3. Als we dat doortrekken, dan betekent dat dat de M4 GTS met minstens 461pk (wellicht wordt het meer) en 1.522kg zal kunnen uitpakken.

Hogere laaddruk en vroegere ontsteking

Duidelijk zichtbaar op de concept is de carbon voorspoiler en achtervleugel. Beide zullen voor gebruik op circuit instelbaar zijn. De 3.0-liter zescilinder biturbo in lijn krijgt dankzij de waterinjectie meer vermogen en koppel. Doordat de inlaatlucht en compressietemperatuur gekoeld worden en de neiging tot kloppen vermindert, krijgt de motor een hogere laaddruk en vindt de ontsteking eerder plaats.

De M4 GTS zal naar verwachting in 2016 zijn opwachting in de catalogus maken. Gelimiteerd, dat spreekt voor zich.