BMW 3.0 CSL Hommage Concept is beter met ‘R’

Op het Concorso d’Eleganza Villa d’Este toonde BMW eerder dit jaar een modern eerbetoon aan de BMW 3.0 CLS uit 1975. Op de belangrijkste schoonheidswedstrijd voor auto’s - met alle bijhorende media-aandacht - kan je maar beter uitpakken. De op één na belangrijkste wordt dit weekend gehouden op Pebble Beach aan de Amerikaanse Westkust. En daar komt de CLS Hommage nog eens acte de présence geven. Maar er is flink aan gewerkt. In de naam verschijnt nu een R, wat meteen betekent dat de link naar de racewagen van weleer gelegd wordt. En het heeft er alle schijn naar dat BMW dat van meet af aan van plan was. De 3.0 CLS Hommage R Concept draagt de driekleur van de ‘M’ Motorsportafdeling erg goed. En dan willen we het nog niet over de in de Amerikaanse Mid-West geschoten foto’s hebben. Daar druipt de sfeer vanaf.

Tussen mens en machine

BMW heeft de hele auto rond de piloot ontworpen. Dat betekent dat er van meet af aan rekening is gehouden met de interactie tussen mens en machine. Door bijvoorbeeld bij het ontwerp van de zetels de helm in rekening te nemen. Maar ook door die helm zelf onder handen te nemen. Die is nu voorzien van een ingebouwd vizier dat informatie als snelheid en toerental kan tonen. BMW zegt dat de waarneming van de bestuurder daardoor verbetert, al lijkt het ons vooral irritant. De race-overall is door sportkledingmerk Puma ontwikkeld. En daarin zit in elk geval iets wat geen enkel praktisch nut dient, maar alleen voor de show is. Als de bestuurder z’n twee handen op het stuurwiel houdt, lichten delen van de mouwen op als de stuurkolom informatie naar het helmvizier stuurt.

M-driekleur

De 3.0 CSL Hommage R is voor de gelegenheid uitgevoerd in Brilliant White dat gecombineerd wordt met de kenmerkende BMW Motorsportkleuren. En de R rolt op mat gouden 21-duims lichtmetaal. We zegden het al - goud plant een comeback.