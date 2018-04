Slechts 50 keer Lotus Exige 360 Cup

Door: BV

Lotus heeft de reeds bestaande Lotus Exige V6 Cup genomen en er een speciale editie van gemaakt. Die is voorzien van een mat zwart dak, neusafdekking en balk om de achterlichten, gecombineerd met rode accenten en velgen (17 en 18”) in dezelfde kleur. Het koetswerk kan naar keuze besteld worden in zwart, grijs, zilver of wit. Allemaal metaalkleuren.

In het interieur zitten sportzetels in ‘SuedeTex’, is er rood contraststiksel en een speciale versnellingspookknop. Wie z’n basisprijs van € 89.000 (slik!) nog verder wil opdrijven kan kiezen voor carbon racekuipjes met FIA-goedkeuring, Alcantara, een verwijderbaar stuurwiel of - als je niet om een kilo verlegen zit - airconditioning.

Klaar voor het circuit

De 3,5l V6 met compressor (nog steeds van Toyota-origine) levert 360pk en 400Nm trekkracht. Daardoor geeft deze Exige er pas bij 274km/u de brui aan. En naar 96km/u (60 Mph) duurt slechts 3,8 tellen. Hoe je je daartussen amuseert kan je zelf kiezen. Door met de handbediende zesbak te roeren, het standaard limited slip differentieel te gebruiken en met de instelbare Ohlins wedstrijdschokdempers te spelen.

Er komen slechts 50 stuks van deze speciale uitgave.