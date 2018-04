Langer wachten op nieuwe Honda NSX

Door: BV

Toen Honda in 1990 met de NSX op de proppen kwam, was het meer dan alleen maar een beetje een revelatie. Een supercar waarin je gewoon naar de radio kon luisteren, die ook in de regen beheersbaar was, die je gerust voor lange afstanden kon gebruiken… Eentje die niet oververhitte in de file en waar je zelfs nog een behoorlijke dosis bagage in kwijt kon. En slecht zag hij er ook niet uit. Hij ging zelfs mee tot in 2005. En nog voor het doek viel, was er al gefluister over een opvolger.

Nieuwe Honda NSX

Tien jaar lang werd er - met tussenpozen - gewerkt aan de NSX. En eerder dit jaar kregen we hem eindelijk te zien. De productie zou starten in de herfst. Maar helaas, dat is nu weer opgeschoven. De Japanners hopen de eerste exemplaren nu van de band te krijgen in de lente van volgend jaar.

V6 met twee turbo’s

De nieuwe NSX is een hybride die 550pk rijk wordt. Drie elektromotoren (meer details vind je hier) moeien zich ermee. En dan is er nog een zescilinder met twee turbo’s. Die wordt nu aangehaald als reden voor de vertraging… want de drukvoeding zou pas achteraf bedacht zijn en er moet nog wat aan geknutseld worden. Maar na 10 jaar kan dat extra half jaar er nog wel bij zeker?