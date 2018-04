ADAC: Elektrische ruiten zijn onveilig

Door: ADD

Elektrische bediende ruiten behoren vandaag de dag tot de standaarduitrusting van bijna elke nieuwe auto. Maar heb je ooit al eens getest wat er gebeurt als er iets tussen het venster geklemd zit terwijl het sluit? Stoppen de ruiten dan op tijd? Normaal wel. Een veiligheidsmechanisme zorgt er namelijk voor dat het motortje van de ruiten herkent wanneer het moet stoppen. Normaliter is dat bovenaan, maar dat kan ook bij een vreemd voorwerp zijn. Een kinderhandje bijvoorbeeld. En de kracht die er op zo’n ruit zit, is niet te onderschatten, soms is dat tot 300 Newton. Een komkommer gaat moeiteloos doormidden.

Geen verplichting

Autofabrikanten zijn niet altijd verplicht om een antiklembeveiliging bij elektrisch bediende ruiten in te bouwen. Als het raam niet beschikt over een tiptoetsfunctie (die het raam in één keer sluit), is het niet verplicht en is het veelal niet aanwezig, ook al blijft het nuttig. En dus zocht de Duitse automobielvereniging ADAC uit welke voertuigen (niet) over een dergelijke beveiliging beschikken. Uit de analyse blijkt dat vooral achteraan (waar nota bene meestal de kinderen zitten) veel constructeurs het niet nodig vinden om de antiklemfunctie in te bouwen. Ook al kosten die systemen nauwelijks een paar cent.

Ongebreidelde besparingswoede primeert op veiligheid

Zo is de huidige Skoda Fabia in tegenstelling tot zijn voorganger aan de passagierszijde niet meer uitgerust met een antiklembeveiliging. En ook bij Volkswagen hebben ze ontdekt hoe ze een euro in stukken kunnen bijten. De VW up! moet het namelijk stellen met elektrische ruiten zonder antiklembeveiliging, ook al was die beveiliging bij zijn voorganger (de VW Fox) en zelfs bij zijn pre-voorganger (de VW Lupo) wel geïnstalleerd.

ADAC publiceerde een lijst met sinds 2012 geteste modellen waarvan niet alle elektrisch bediende ruiten een antiklembeveiliging hebben.