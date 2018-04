Engelsen mogen niet meer roken als kinderen meerijden

Door: ADD

Vanaf 1 oktober 2015 verscherpt het Verenigd Koninkrijk de anti-tabakswet. Volwassenen zullen geen sigaretten meer mogen kopen voor min-18-jarigen (hoewel roken is toegestaan vanaf 16 jaar) en bovendien zal het er niet langer toegestaan zijn om te roken in een auto als er minderjarigen meerijden.

Het verbod geldt voor alle afgesloten particuliere voertuigen. Roken met het dak of raam open is eveneens verboden. Alleen wie in een open cabrio of in een mobilhome onderweg is, mag ongestoord blijven roken. Soortgelijke wetten bestaan al in andere Europese landen.



Geldboete

Word je toch betrapt op roken in de auto met kinderen erbij dan moet je rekenen op een boete van 50 Britse pond (ongeveer € 70). Er is echter één uitzondering: 17-jarigen met een voorlopig rijbewijs mogen roken in de auto. Maar natuurlijk alleen als er geen andere minderjarigen in de auto zitten…