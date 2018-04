Mercedes C-Klasse Coupé AMG 63 S is te vroeg

Door: BV

Mercedes stelt de nieuwe C-Klasse met twee deuren voor op het Autosalon van Frankfurt. Beeld en uitleg van de meer dociele modellen is er al, maar de toppers met AMG-badge zitten nog onder doek. Min of meer tenminste, want deze foto’s van een presentatie zijn al uitgelekt. Ze tonen de C-Klasse Coupé AMG 63 S. Een hele mond vol, maar het wordt dan ook de krachtigste telg van allemaal.

Met 4-liter V8

Wat het schrappen van twee deuren exact doet, moeten we nog afwachten. Maar omdat er een al zo’n C 63 AMG bestaat van de andere koetswerkversies, is het niet raden naar specificaties van de motor. De 4.0l V8 met twee turbo’s zal immers 503pk en net geen 700Nm trekkracht leveren en wordt gekoppeld aan een automaat met zeven verzetten. Reken op een acceleratietijd van niet meer dan 4 seconden en een top van 290km/u - wellicht elektronisch begrensd.

Aanlengen kan ook

Wie dat allemaal een beetje te zot vindt, zal ook water bij de wijn kunnen doen. Door zo’n AMG zonder 'S' te bestellen bijvoorbeeld. Die heeft wat minder paarden op stal, maar zal niettemin nog in staat zijn om in minder dan 4,5 tellen de honderdsprint af te leggen terwijl de elektronica hem beteugeld op de meer gebruikelijke 250km/u.