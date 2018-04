Toyota Land Cruiser V8 geeft de strijd niet op

Door: BV

Laat ons wel wezen… als je in ons land met een Toyota Land Cruiser V8 rijdt, is dat omdat je die nodig hebt. Voor hetzelfde budget koop je een ‘premium’ SUV in de hoogste segmenten, met hout of carbon op de juiste plaatsen en leder van levenslang verwende koeien om je billen op neer te vleien, maar zonder de torenhoge CO2-uitstoot van deze Japanner. Als je met een Land Cruiser V8 rijdt, dan is het omdat hij zwaar werk verricht en dat honderdduizenden kilometers lang moet kunnen. Maar hij doet dat nu allemaal wel weer met wat meer stijl.

Alleen met V8

De naam geeft al aan dat je de reus alleen met een achtcilinder kan bestellen. Elders ter wereld hebben ze de keuze tussen een 4,6l op benzine of een 4,5l op diesel, maar bij ons is het alleen die laatste die je kan aanstippen. De benzinevariant voldoet niet eens aan de Euro 6-norm. Die is net bijgespijkerd tot Euro 5-emissiestandaard. De diesel heeft om wat zuiverder te zijn nieuwe injectoren, motorsturing en een andere partikelfilter gekregen. De trekkracht blijft 650Nm, maar het vermogen steeg met 7pk tot 272pk.

Veiliger, luxueuzer

Toyota heeft het interieur gemoderniseerd, onder meer met een verbeterd infotainmentsysteem met groter scherm, zacht aanvoelende materialen, nieuwe wijzerplaten, andere knoppen en schakelaars… En meteen is ook de veiligheidsuitrusting aangepakt. Er is nu rijstrookhulp en een radargestuurde cruise-controle (die je beter niet neemt).

Meer uitstraling

Toyota voelt duidelijk de hete adem van de premium SUV's in de nek. In Europa is die strijd eigenlijk verloren, maar op andere (minder CO2-geobsedeerde) continenten woedt het gevecht nog hevig. Toyota wapent zich daarom met nieuwe koplampen, een andere grille, bumpers en LED-achterlichten en velgen. Allemaal om de uitstraling te verbeteren.