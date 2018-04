Teasercampagne Kia Sportage kan prullenmand in

Door: BV

De Kia Sportage is één van de belangrijkste modellen van het merk. Die komt immers uit in het middenklasse SUV-segment en dat is nog steeds één van de best presterende op de markt. Bovendien hebben de vorige generaties Sportage daar al een ruime schare klanten opgeleverd.

Teasen hoeft niet meer

De nieuwe Kia Sportage zal op het Autosalon van Frankfurt staan en de marketingafdeling van het Zuid-Koreaanse bedrijf heeft uiteraard een vernuftige teasercampagne bedacht. Die ging al van start met de eerste schetsen. En nu kan ze de prullenbak in. Nieuwe clandestien geschoten foto’s leggen immers interieur en exterieur van de Sportage helemaal bloot. En ze doen dat zonder dat er uren nabewerking of studiotijd aan te pas kwamen. Dit is de nieuwe Kia Sportage dus gewoon zoals hij is.