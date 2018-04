Mercedes C63 AMG Coupé doet ‘het’ in 3,9 seconden

Door: BV

Mercedes heeft een nieuwe AMG. Altijd leuk. Hij komt op basis van de nog kakelverse C-Klasse Coupé en zal aan de zijde van de meer dociele versies debuteren op het Autosalon van Frankfurt. Rijden zal echter pas kunnen in het voorjaar van 2016.

Met of zonder ’S’

Tegenwoordig levert Mercedes zo’n AMG in twee smaken. Waarom dat nu per sé nodig is, horen we je denken? Wel, omdat je dan meer centen kan vragen, tiens. Je begint met een 476pk en 650Nm sterke versie die naar 100 gaat in 4,0 seconden en afgeregeld is op 250km/u. Maar wie echt het onderste uit de kan wil, krijgt identiek dezelfde 4-liter V8 met twee turbo’s, zij het opgewerkt tot 510pk en 700Nm. Die is één tiende sneller en gaat met het AMG Driver’s Package (alweer een optie) door tot 290km/u. En ja, ook dat is nog steeds elektronisch beteugeld. Dat zakkenrollen doet ook BMW, maar het is Porsche waarvan iedereen het geleerd heeft.

Afstellen moet je zelf doen

Mercedes levert de C63 AMG Coupé naar goede gewoonte met Ride Control en een elektronische sturing voor stuurbekrachtiging, diffs, dynamische motorsteunen, gaspedaalrespons en diens meer… Maar dat betekent niet dat ze je een afstelling leveren. Neen, dat moet je eigenlijk zelf doen. Door in de programma’s te kiezen hoe zwaar je je stuur wil, hoe stug je ophanging, hoe actief het achterdifferentieel…

Breder

De AMG-versie heeft een specifieke wielophanging en rolt op ruim bemeten rubber. 255mm op de vooras en 285mm (breed) op de achteras. Dat zit om 18-duimers bij de AMG en om 19” lichtmetaal bij de AMG ’S’. En om daar plaats voor te maken zijn de flanken vooraan met 64mm breder en namen ze achteraan zelfs 66mm toe.