Privéjet staat klaar voor Rosberg in Spa

Als het zover is, zal dit weekend iemand anders in Nico Rosbergs plaats rondjes rijden tijdens de Belgische Grand Prix. De hoogzwangere vrouw van de Formule 1 vice-wereldkampioen verwacht in Monaco namelijk hun eerste kindje en Rosberg wil dat absoluut niet missen. Dus zal er in Francorchamps naast het circuit een chauffeur en op de luchthaven van Luik een privéjet klaarstaan. Toestemming heeft de 30-jarige ook al gekregen van de chef van Mercedes Motorsport Toto Wolff: "Als de baby komt, mag Nico meteen wegvliegen," zei de Oostenrijker. "Daarvoor krijgt hij vrij van mij."