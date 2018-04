Nieuwe Kia Optima klaar voor Europees debuut

Door: BV

Nog voor het einde van het jaar staat er een nieuwe generatie van de Kia Optima in de showroom. De Zuid-Koreanen kunnen dus maar beter voortmaken met de introductie. De première is voor het Autosalon van Frankfurt halverwege volgende maand.

Het meeste werk is al gedaan

De Optima is immers een wereldauto. En een succes. Dat betekent dat er geen grote koerswijzigingen op het programma stonden. De Optima is vooral meer van hetzelfde. Letterlijk overigens, watn hij is 2,5cm breder, 1cm hoger en 1cm langer. En er gaat 510l in de koffer.

Die ‘mondiale’ Optima was eerder al voorgesteld. Dat we het er nog eens over hebben, heeft te maken met de aanpassingen voor de Europese markt. Daarvan zijn andere bumpers en lichten de voornaamste, naast de komst van de dieselversie. Dat wordt een 1.7l met 141pk en 340Nm. Standaard doet die het met een zesbak die je met de hand moet roeren, maar wie daar geen zin in heeft kan wat extra euro’s bij Kia achterlaten in ruil voor een zeventrapsautomaat met dubbele koppeling.

Komt er meer?

Ja, natuurlijk! De huidige Optima bestaat reeds als hybride, en ook die staat weer op het programma. En Kia werkt aan een break. Daarvan is de voorbode al de revue gepasseerd op het Autosalon van Genève. Het is deze SportSpace Concept.