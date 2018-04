Honda toont kleine SUV BR-V

Door: BV

Het Autosalon van Indonesië levert niet zo veel relevant nieuws op. Maar wel dit: de Honda BR-V. Een prototype voor een kleine SUV van het Japanse merk. Een broertje voor de CR-V, maar dat had je al afgeleid uit de naam.

De BR-V heeft alles wat je verwacht. Een verhoogde bodemvrijheid, een koetswerk met dakrails en rubberbescherming en bodembescherming. Die is overigens net als bij alle andere compacte SUV’s van plastic en dus in essentie nutteloos, maar daar gaat het bij dit type wagens niet om.

Met VTEC en plaats voor 7

De motor is een i-VTEC van Honda. Eentje zonder turbo nog. Met 1,5l inhoud, 120pk vermogen en 147Nm trekkracht. De transmissie is een CVT, maar die heeft zes voorgeprogrammeerde verhoudingen.

Onderhuids is de BR-V identiek aan een kleine monovolume die het merk in Azië voert. Die heet Mobilio en biedt ruimte aan zeven inzittenden. Een eigenschap die deze stoerdere variant overneemt.

Voorlopig is het een prototype, maar begin volgend jaar gaat het model in nagenoeg identieke vorm in productie. Of hij ook naar Europa komt, is niet bekend.