Mercedes stuurt zelfrijdende trucks in Europa de baan op

Door: BV

Slimme, zelfrijdende vrachtwagens van Mercedes worden sinds eerder dit jaar getest op de openbare weg. Niet in Europa, maar in de Amerikaanse woestijnstaat Nevada. En met z’n lange rechte stukken weg, lijkt die in niets op een snelweg bij ons. En daarom moet er natuurlijk ook dichter bij huis getest worden. De futuristisch ogende trucks mogen daarom nu in Duitsland de weg op.

Omgebouwde Actros

De ‘Future Truck 2025’ mag voorlopig z’n ding nog niet doen op gewestwegen of kleinere weggetjes. Daar moet hij door een bestuurder gereden worden. Die bestuurder moet natuurlijk aan boord blijven en ten allen tijde kunnen ingrijpen, maar op de Autobahn mag die voortaan z’n voeten omhoog leggen. Een hele batterij sensoren, van een radar die 250m ver kijkt tot een stereocamera die een 100m breed gezichtsveld heeft, nemen het dan over. De Future Truck herkent andere voertuigen, hindernissen en wegenwerken.

Zinvol

De nogal hectische omgeving waarin onze normale auto’s het gros van hun tijd spenderen, laat zich moeilijker door algoritmes beheersen. Een voorbeeld daarvan is het nog steeds behoorlijk hoge ongevalpercentage van Google’s zelfrijdende voertuigen (al claim de technologiegigant zelf dat die cijfers juist laag zijn). Maar vrachtwagens, en dan vooral die voor vervoer over lange afstand, leggen net veel kilometers af op de makkelijk beheersbare stukken weg. Zeker in een eerste fase lijkt daarom een mooiere toekomst weggelegd te zijn voor zelfrijdende trucks, dan voor auto’s met dezelfde capaciteiten.