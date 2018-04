Audi presenteert A3 Cabrio XXL met plaats voor 8

Door: BV

Audi Duitsland was duidelijk in een creatieve bui en het besloot daarom om een Audi A3 Cabrio om te toveren tot een halve minibus. Met zes deuren en plaats voor 8 personen.

Audi A3 Cabrio S-Line

Een nieuwe cabrio door de mangel halen, ging Audi wat te ver. Een exemplaar uit 2007 werd daarom als donor gebruikt. Met S-Line en lederen interieur. Niet dat een sportieve aankleding veel uitmaakt. We kunnen ons nauwelijks voorstellen dat de stevigheid of de prestaties (over de motor wordt niets gezegd) nog veel voorstellen. En je moet hopen op goed weer, want het dak kan natuurlijk ook niet dicht.