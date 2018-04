Ford patenteert interieur zelfrijdende auto

Door: BV

Ford heeft in de VS een patent aangevraagd voor een interieur van een zelfrijdende auto. Dat wil overigens niet meteen zeggen dat de fabrikant al zo’n model in de pijplijn heeft zitten. De strijd om intellectuele rechten is één van de vele achterhoedegevechten in de concurrentiestrijd. Daarbij worden soms patenten aangevraagd louter en alleen om het de concurrentie moeilijker te maken. In deze toewijzing zitten bijvoorbeeld uitsluitend voor de hand liggende ideeën.

Een moduleerbaar interieur

Ford voorziet voorzetels die 180° kunnen draaien. Dat bestaat al sinds - letterlijk - vorige eeuw, maar deze kunnen het ook tijdens het rijden. En je kan ze omtoveren tot een voetensteun voor de achterzetels. En een derde voor de hand liggende ‘innovatie’ is het stuur. Dat kan zich helemaal tot tegen het dashboard ‘wegtrekken’ wanneer de auto het overneemt van de bestuurder.