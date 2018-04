Toyota rijdt rally met waterstofauto Mirai

Door: BV

Toyota was in de jaren negentig nog één van de giganten van de rallysport. De Toyota Celica en Corolla kaapten er op regelmatige basis een podiumplaats weg. Achter het stuur zaten helden als Juha Kankkunen, Carlos Seinz en Didier Aureol. Maar dat is nog slechts herinnering. In 2017 keert het Japanse merk echter terug naar de WRC. Bijna 30 jaar nadat het de stekker uit z’n rallyprogramma trok (1999).

Al even opwarmen

Tijdens de rally van Duitsland verscheen het merk al eens aan de start. Kwestie van al even op te warmen. En natuurlijk ook van de nieuwe Mirai in de kijker te rijden. Die deed er z’n werk in stilte omwille van z’n aandrijflijn met brandstofcel. De prestaties zijn ook niet van die aard dat je ze meteen op een rally-omloop verwacht. Waterstof omzetten in elektrische energie levert 155pk en 335Nm op. Ook bij deze rallyvariant, die enkel een rolkooi, speciale remmen en andere banden kreeg ten aanzien van het exemplaar dat later dit jaar in de showroom verschijnt.