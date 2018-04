Aston Martin is stikjaloers op Tesla

Door: BV

Aston Martin werkt aan elektrische modellen. Ja, in meervoud, want de Britten willen zo snel mogelijk twee door protonen en neutronen voortgestuwde auto’s in de catalogus hebben. Een elektrische Rapide komt er in 2017, een elektrische SUV in 2020.

Tesla ‘doet idioot’

Andy Palmer, de baas van Aston Martin, is bezig aan een rondje interviews over de ambitieuze toekomstplannen van het bedrijf. En daarbij liet hij zich ontvallen dat Tesla ‘idioot’ doet met z’n verschillende rijmodi. Het gaat dan specifiek om de Insane en Ludicrous mode. Twee instellingen die beschikbaar zijn voor de Tesla P85D (de tweede met een upgrade) en die de vierdeurs in staat stellen om naar 100km/u te accelereren in 3,2 en 2,8 seconden respectievelijk. Palmer vindt het belangrijker dat een auto altijd indruk maakt, en niet zo maar eventjes 500 meter.

Van de elektrische Aston Martin’s is geweten dat er wordt gemikt op een vermogen van zo’n 800pk en een rijbereik van dik 300km. En ‘ze zullen snel zijn zonder dat er knoppen of instellingen aan te pas komen’, zegt Palmer. Dat klinkt alsof Aston Martin met Tesla in de maag zit.