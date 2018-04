Mercedes S-Klasse Cabrio: kijk binnen

Door: BV

Op het Autosalon van Frankfurt pakt Mercedes de S-Klasse zonder dak uit. Een auto die goed op weg is om de beste Cabrio ooit te worden. Eerder waren er alleen schetsen, maar nu is er ook beeld van het interieur.

Alles is verwarmd

Natuurlijk zijn er edele materialen, soepel leder en echt hout. De S-Klasse heeft dat soort van traktaties en het zou onlogisch zijn dat die achterwege worden gelaten. En er zijn items die vooral bedoeld zijn om open rijden aangenamer te maken. Aan verwarmde zetels zijn we inmiddels gewend, stuurverwarming komen we sporadisch tegen, maar dat ook de centrale armsteun en delen van de deurpanelen verwarmd zijn - dat is toch een echte zeldzaamheid. En dan is er nog de airscarf, die ook hier wordt ingezet. Dat is een in de zetel ingebouwd verwarmingselement dat in je nek blaast en je zo van kwalijke tocht vrijwaart.

44 jaar geleden

Mercedes laat in het beeld de vorige S-Klasse Cabrio opdragen. Een auto die inmiddels 44 jaar geleden met pensioen ging. Hoog tijd voor een opvolger dus.