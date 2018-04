Suzuki's mini-SUV duikt op in patentbeeld

Door: BV

Op het Autosalon van Genève toonde Suzuki afgelopen maand maart de iM-4. Een SUV, maar dan voor het A-segment. De SUV-hype verovert momenteel zienderogen de C- en B-segmenten en de allerkleinsten zullen evenmin aan de trend ontsnappen. Suzuki is in elk geval wakker. Het turnt de iM-4 om tot productiemodel. Eind 2016 moet die uit de fabriek rollen. En deze gelekte patentbeelden tonen al hoe die eruit zal zien.

Braaf

Het eindresultaat oogt vanzelfsprekend een stuk braver dan de concept (kleine foto). Met kleinere wielen, meer conventionele lichten en minder uitgesproken vouwlijnen. Onder de kap komt wellicht een 1-liter 3-cilinder turbo en een 1.2l viercilinder, beide op benzine. Voorwielaandrijving wordt standaard, maar er is zowaar sprake van een optionele vierwielaandrijving.