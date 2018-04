Honda legt superbike-motor in vierwieler

Door: BV

Honda werkt aan wat speciaals voor het Autosalon van Frankfurt. Dat wordt een éénzitter met de ‘allure van een motorfiets’. Een uitspraak waartoe Honda vooral gedreven wordt door z’n keuze van krachtbron. Het zal immers een blok van de RC213V superbike lenen. De naam voor deze creatie? Project 2&4.

Laag gewicht, maximaal vermogen

De superbike-machines hebben een vermogen van 250pk en een bijzonder hoogtoerig karakter. Maar of deze creatie net zo veel pit zal hebben, is nog onduidelijk. Van de RC213V is er ook een afgeleide voor de openbare weg. Die kost ruim € 200.000 maar deze RC213V-S (van Street) moet het al stellen met ‘amper’ 159pk. Nog even afwachten dus.