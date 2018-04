F-Pace: Jaguar belooft meer dan het kan waarmaken

Door: BV

Over twee weken buigt de Jaguar F-Pace - de eerste crossover van het merk - op het Autosalon van Frankfurt. Hoog tijd, want dan kan het merk een einde breien aan een ellenlange teasercampagne die zelfs de complete Tour de France omvatte. Maar voor het zover is, moet er eerst nog een F-Pace in een nieuwe wrap aandraven om ons warm te maken voor de rijeigenschappen van de hoogste Jaguar uit de geschiedenis.

De superlatieven worden niet geschuwd

De F-Pace deelt z’n onderstel met de recent voorgestelde Jaguar XE. Die auto hebben we al aan de tand gevoeld en het dient gezegd dat z’n rijgedrag indruk maakte. De structuur maakt dan ook rijkelijk gebruik van aluminium, de voortrein zit vast aan dubbele wishbones en achteraan zit een compleet nieuwe multilink die een zeer accurate wielgeleiding combineert met een grote veerweg. Dat Jaguar belooft dat de F-Pace vlijmscherp te sturen en tegelijk comfortabel zal zijn, daar kunnen we nog inkomen.

Ongelooflijk!

Maar dan gaat het merk verder met enerzijds te stellen dat z’n stuurbekrachtiging elektrisch is en anderzijds te beloven dat de feedback ‘ongelooflijk’ zal zijn. En omdat een gebrek aan stuurgevoel nu eenmaal inherent is aan zo’n elektrische stuurinrichting, moet je dat met een bloeddrukverhogende dosis zout nemen. Vooral omdat de XE het op dat vlak ook niet waarmaakt. Maar we zullen de claim in elk geval later aan de praktijk toetsen.

Met torque vectoring

Dat de F-Pace gaat waar je de wielen richt, zou niet overdreven kunnen zijn. Permanente vierwielaandrijving met torque vectoring staan daarvoor wel garant.