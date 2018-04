Monsterstraffen in DTM na ‘ramorder’ Audi

Door: BV

Al tijdens het eerste weekend van Augustus werd op de Red Bull Ring in Duitsland de zevende manche van het Duitse Toerwagenkampioenschap DTM gereden. Daarin had de Audi van piloot Timo Schneider het aan de stok met twee Mercedes-rivalen van dit kampioenschap: Robert Wickens en Pascal Wehlein.

Beide Stuttgartse racewagens waren de Audi in de regen net te snel af. Audi motorsport-baas Wolfgang Ullrich geeft vervolgens overduidelijk het order om de Mercedes in het decor te kegelen. Een move die Schneider kundig uitvoert en die je kan bekijken op het Auto55-youtube-kanaal. Een onderzoek naar het incident werd meteen geopend. Niet verwonderlijk, want het order was zelfs duidelijk in de televisie-uitzending te horen, maar de Duitse Motorsportbond heeft pas nu z’n verdict geveld. En dat is niet mals.

Geldboete, punten kwijt en schorsing

Allereerst verliest Audi alle punten die ze sprokkelden op de Red Bull Ring. Ja, ook die van de andere piloten én van de andere race. 62 in het totaal. Voldoende om de titelstrijd van het merk ernstig in moeilijkheden te brengen. Het merk krijgt ook nog eens een boete van € 200.000. Timo Schneider is voor één wedstrijdweekend geschorst, maar teambaas Ullrich moet zich voor de rest van het jaar niet meer laten zien. Zo doen ze dat in Duitsland.