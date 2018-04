Kahn brengt de sigarenracer terug

Door: BV

Kahn, dat kennen we vooral van de grondig vertimmerde Land Rovers. Met zes wielen en zo. En van tuning van Lamborgini’s, Ferrari’s en ander exotisch materiaal. Maar nu gaat het bedrijf een andere kant op. Het denkt weemoedig terug aan de sigarenracers uit de jaren dertig van vorige eeuw. En daaraan wordt ode gebracht met deze Speed 7.

Veel wil Kahn momenteel niet kwijt over het nieuwe project. Behalve dat de Speed 7 een aluminium of koolstofvezel koets moet krijgen. Wil het de gestroomlijnde retrobolide zo authentiek mogelijk laten dan moet dat natuurlijk die eerste worden. Carbon daarentegen is lichter, sterker en helemaal van deze tijd. Kahn weet het dan ook nog niet. Of het al wel bepaald heeft welke aandrijflijn de Speed 7 moet behelzen is eveneens onduidelijk. Er wordt met geen woord over gerept, maar dat is vermoedelijk alleen maar om de spanning op te bouwen. Deze schetsen zijn het enige wat we te zien krijgen.