​BMW laat diesels brullen zoals benzines

Moderne BMW-dieselmotoren moeten wat betreft power en prestaties niet meer onderdoen voor hun tegenhangers op benzine – maar aan het geluid dat die laatste voortbrengen, kunnen ze niet tippen. Dat is toch wat BMW er zelf over zegt nu dat ze met een oplossing komen. Vanaf september bieden de Beieren namelijk een M-Performance-sportuitlaat aan als optie voor de verschillende diesels van 2-, 3- en 4-reeks.

Koetswerk is klankkast

"Active Sound Diesel" omhelst een control unit en uitlaat- en soundsysteem. Het systeem verandert het externe geluid van het uitlaatsysteem evenals de klank voor wie binnenin zit. Het gebruikt daarvoor echter niet de boxen in het interieur, zoals in de M Performance dieselmodellen (X5 M50d en M550d). In plaats daarvan versterkt een luidspreker in de uitlaatlijn het motorgeluid en stuurt dat naar de carrosserie die als klankkast functioneert.

De klank regel je via de Driving Experience schakelaar. In de Eco-Pro en de Comfort-modus is het geluid "geschikt voor langere afstanden", in de Sport- en Sport-Plus-Modus daarentegen dynamischer en sportiever. De prijs van het sound system noemt BMW nog niet.