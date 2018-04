Porsche zet standbeeld voor 911

Door: BV

De Porscheplatz in Zuffenhausen is de site waar de eerste 911 van de productielijn rolde in 1963. Tegenwoordig kijkt het imposante Porsche-museum er uit op een rotonde. Maar het merk heeft een manier gevonden om z’n stempel er nog meer op de omgeving te drukken. Er staat nu ook een 24 meter hoog standbeeld.

Porsche 901, 930 en 991

Op drie zuilen van 24 meter hoog hangt artiest Gerry Judah een Porsche 901, 930 en 991. Ja, die laatste is al een gefacelift exemplaar. Daardoor is die daar eerder te zien dan op het Autosalon van Frankfurt waar hij officieel in première gaat.

Het beeld vertoont behoorlijk wat overeenkomsten met het kunstwerk dat in 2013 op het Goodwood Festival of Speed te zien was. Niet onlogisch, want het is van dezelfde meester. Die Judah wordt overigens bijna altijd gevraagd om het Goodwood-standbeeld vorm te geven.