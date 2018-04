Eindelijk alles over de nieuwe Kia Sportage

Door: BV

De Kia Sportage siert deze pagina’s al langer dan ons, maar ook Kia, lief is. Maar nu willen de Zuid-Koreanen eindelijk het boekje over de nieuwe generatie open doen. En die nieuweling gaat voortaan door het leven als een ‘crossover’, niet langer als een ‘SUV’. Dat is vooral omdat één of andere marketingboy denkt dat er zo meer van verkocht zullen worden. Aan het concept wordt immers niet geraakt. Zelfs de afmetingen zijn nog erg gelijkaardig. De wielbasis gaat 3cm in de plus, de totale lengte amper 4cm (tot 4,48m). En hoogte en breedte zijn zelfs identiek gebleven.

Meer koffer, moderner interieur

Op papier biedt de Sportage in elk geval meer hoofd- en beenruimte. En de koffer biedt ook 30 liter meer stouwcapaciteit. Er past nu 491 liter (en 503 zonder reservewiel) in.

Van binnen pakt de nieuwe Sportage uit met een interieur dat volgens Kia rustiger en overzichtelijker oogt, maar vooral een stuk moderner en kwalitatiever is dan voorheen. Een 7,0 of 8,0 inch infotainment- en navigatiesysteem pluk je uit de optielijst. Die zijn gekoppeld aan een 160 watt audiosysteem met zes luidsprekers. Daarnaast levert Kia voor de audiofiel een 320 watt JBL Sound systeem met acht speakers en een externe versterker. Nieuw zijn ook de Kia Connected Services op basis van TomTom-software, een draadloos oplaadsysteem voor mobiele apparaten (onderin de middenconsole) en digitale radio-ontvangst DAB+. Nog meer extra’s? Wel, kijk dan eens naar een elektrische achterklep, adaptieve bochtverlichting en een Smart Welcome-functie – die de interieur- en portierverlichting inschakelt en de buitenspiegels uitklapt wanneer de sleutel zich binnen een straal van 1,3 tot 1,7 meter van de deurgreep bevindt.

Meer veiligheid

Natuurlijk is de Sportage ook veiliger geworden. Kia verwacht dan ook een hoge score bij de Euro NCAP-crashtests, mede dankzij een 38% hogere stijfheid en veiligheidsfeatures als een autonoom noodremsysteem, een rijsrookassistent, automatische grootlichten, bordenherkenning, dodehoekdetectie en een systeem dat kruisend verkeer signaleert.

Moderne benzinemotor, vernieuwde diesels

Op motorisch vlak is er keuze uit zowel benzine- als dieselmotoren. De grootste nieuwigheid is een 1.6l turbo met 177pk en 265Nm. En benzines winnen ook in dit segment aan populariteit. De welbekende turboloze 1.6 GDI schopt het tot 132pk en 161Nm. Dieselen is mogelijk met een 115pk sterke 1.7 liter CRDi en een vernieuwde versie van de 2.0 liter die nu 184pk en 400Nm op het schab heeft liggen. Een zeventraps DCT-automaat met dubbele koppeling is gloednieuw, maar alleen te krijgen in combinatie met de krachtigste benzine. Een handbak is verplichte kost voor de overige motorversies. Naar keuze voor- of vierwielaandrijving aanstippen kan weer wel.

Op het Autosalon van Brussel

De Sportage beleeft z’n publieksdebuut op het Salon van Frankfurt. Op de Belgische markt wordt hij in januari tijdens de Brusselse beurs losgelaten. In het eerste kwartaal van 2016 staat hij bij de dealer.