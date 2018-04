Door: ADD

Het moet je maar overkomen. Je gaat op een mobiel toilet en komt elders weer buiten. Een bezoekster van een festival in Cornwall heeft in een toiletcabine een ritje doorheen het havengebied gemaakt. Een vorkheftruck had het wc-huisje maandag tijdens de Newlyn Fish Festival opgepikt en weggevoerd. De vrouw bleef ongedeerd. Alleen vragen wij ons af wat nu het ergste zou geweest zijn, de vis- of de …-geur?