Is er: Hyundai i20 Active

Door: BV

Hyundai gaat naar het Autosalon van Frankfurt en neemt mee… de i20 Active. Dat is een stoer aangeklede vijfdeurs die behalve nieuwe bumpers, wielkastbeschermers en dakrails ook nog eens een 2cm verhoogde ophanging krijgt. Niet meteen voldoende om mee dwars door het bos te ploegen, maar een oprijlaan vol bladeren lukt wel. Hij stond al op het Autosalon van Genève, maar toen was het design nog niet definitief. Nu wel.

Nieuwe driecilinder

In de motorsteunen van de i20 Active ligt wel een gloednieuwe 1.0l driecilinder die naar keuze 100 of 120pk sterk is. Een motor die natuurlijk ook in de gewone i20 leverbaar wordt.