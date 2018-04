Ford Driving Skills For Life strijkt neer in Roeselare (en je kan er nog bij)

Door: BV

Ford heeft zich wereldwijd geëngageerd om wat te doen aan verkeersveiligheid. Niet alleen door met veiliger producten uit te komen, maar ook door een programma op te zetten dat specifiek aandacht heeft voor de uitdagingen van de nog enthousiaste en jeugdige bestuurders (van 18 tot 24 jaar). Het heet Ford Driving Skills For Life, is gratis en is vooral géén slipcursus (ook al wordt er wel geslipt).

Een rijstage

Bekijk de Ford Driving Skills for Life als een rijstage met wat ludiek gehouden theorie en praktijk die de draad opneemt daar waar je normale rijschool (of ouders) het voor bekeken hielden. Hoe schat je bijvoorbeeld snelheid en afstand in? Wat zijn de potentieel meest onveilige situaties en kan je ze vermijden of maken dat je uit de buurt bent?

26 en 27 september in Roeselare

De Ford Driving Skills For Life strijken op zaterdag 26 en zondag 27 september neer in Roeselare. Wie z’n rijkunsten wil aanscherpen kan zich hier inschrijven of er beeld en video van de vorige edities bekijken.