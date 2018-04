Mercedes C-Klasse wordt stout

Door: ADD

Een Mercedes C-Klasse heeft over het algemeen niet bepaald de meest spannende reputatie. Maar dat is zonder Brabus gerekend. De Mercedes-tuner heeft het graag luid en opvallend en dus stellen ze op de IAA in Frankfurt hun nieuwste project voor: de AMG C 63S.

600 paarden

Standaard levert die 510pk en 700Nm. Best al wat, toch? Onvoldoende vindt Brabus en dus halen ze 90pk extra uit de 4.0-liter V8. Het maximumkoppel stijgt van 700 naar 800Nm, de maximale snelheid van 250 naar 300 km/u. De motortuning alleen al zal € 7.021 kosten.

Veel carbon voor neus en kont

Wil je nog meer geld er tegenaan gooien, dan kan je voor de passende sound en looks gaan. De sportuitlaat maakt je € 5.831 armer en brult als je de juiste knop indrukt. Wie vaak midden in de nacht zijn oprit oprijdt en de buren niet wakker wil maken, kiest voor de „discrete Coming-Home-Function“.

Portemonnee nog niet leeg? Dan laat je de neus en kont met carbon vertimmeren: een front lip, een voorspoiler, spatborddelen, een diffuser, achterspoiler... Voor de AMG C 63S die Brabus op de IAA onthult, zullen klanten € 153.241 moeten betalen.