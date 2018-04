Geen S E X voor Tesla

Door: ADD

Elon Musk, de grote baas en oprichter van Tesla, verklaarde onlangs hoe hun nieuwste project, de Model 3 aan zijn naam gekomen is. Die 'betaalbare' Tesla die er in 2017 aankomt, had eigenlijk "Model E" op de achterklep moeten krijgen. Dat was echter buiten Ford gerekend, dat de rechten op die naam claimde. Opdat Tesla zich toch constructeur van de modellen "S", "E" en "X" zou kunnen noemen (sex sells?), kozen de Amerikanen als alternatief voor Model 3. De drie zal met drie streepjes weergegeven worden en dus zal het cijfer, aldus Musk, net zo goed als een E gelezen kunnen worden.