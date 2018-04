Bentley Bentayga is de snelste SUV ter wereld

Door: BV

Over een dikke week gaat de Bentayga in première op het Autosalon van Frankfurt. Maar er moet eerst nog wat tamtam gemaakt worden voor de SUV. Die lijkt niet alleen één van de lelijkste ter wereld te worden (het gerucht gaat dat hij ontwerper Luc Donkerwolcke z’n job kostte, maar dat de ontwikkeling te ver gevorderd was om het design nog om te gooien). Hij wordt ook de snelste van allemaal.

Meer dan 300km/u

De Bentayga wordt leverbaar met een aantal verschillende krachtcentrales, maar de topper wordt een 6-liter W12 die 600pk en 900Nm opwekt. Veel specificaties geven de Britten nog niet vrij, maar de jongste teaser (bekijk de video hier) onthult in elk geval wel een topsnelheid van 301km/u. Dat is voldoende om de nieuwe snelheidskoning onder de SUV’s te zijn.