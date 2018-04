Vernieuwde Porsche 911 is er. Officieel nu.

Door: ADD

Nadat een Amerikaans magazine de foto’s van de vernieuwde Porsche 911 te vroeg de ether ingestuurd had, wisten we eigenlijk al zo goed als alles wat we wilden weten. Maar nu is de facelift van de Elfer dus officieel. Sterker, sneller en zuiniger.

Bi-turbo technologie

De atmosferische motoren, wel die zijn eraan voor de moeite in de Carrera en Carrera S. Op hun plaats komen vanaf 12 december 2015 turbomotoren te zitten. Down-sizing dus en daar hoort ook een kleinere cilinderinhoud bij. Die krimpt van resp. 3.6 (Carrera) en 3.8 (Carrera S) naar 3.0 liter. Telkens comprimeren twee turbo's de inlaatlucht.

Sterker, sneller

De zescilinder boxers presteren 370 (Carrera) of 420pk (Carrera S) en 450 of 500Nm koppel. Dat betekent een toename van 20pk en 60Nm. Daardoor sprint de nieuwe 911 in 4,2 en 3,9 seconden van nul naar 100, een knip sneller dan hun voorgangers. Hun topsnelheid ligt op 295 (+ 6) km/u of 308 (+ 4) km/u. De basis Elfer zou 7:30 minuten over de Nordschleife doen en dat is ongeveer tien seconden sneller dan het huidige model. Een boost-functie laat de auto per druk op de Sport Response-knop maximaal accelereren.



En zuiniger

Porsche belooft een aangenaam motorgeluid en een maximum van 7.500 tpm, evenals een maximaal koppel tussen 1700 en 5000 toeren. Het verbruik zal in combinatie met de PDK-versnellingsbak met dubbele koppeling met 0,8 (Carrera) en 1,0 liter (Carrera S) dalen tot 7,4 en 7,7 liter per 100 kilometer.

Opgefrist en mee met de tijd

Aan het uiterlijk van de 911 werd nauwelijks geraakt. Lichten, deurgrepen en het kofferdeksel ogen frisser. Terwijl we sommige prototypes met verplaatste uitlaatpijpen gespot hadden, blijft dat bij het productiemodel bij het oude. De Carrera en Carrera S krijgen nu wel standaard een herzien navigatiesysteem met kaarten van Google, WiFi voor de gsm en Apple Car Play.

Op de IAA in Frankfurt parkeert Porsche de gefacelifte 911 als coupé en cabriolet. Beide carrosserievarianten liggen een centimeter lager dan voorheen. Porsche steekt standaard een bijgeschaafd adaptief sportonderstel ("PASM") in het chassis met optioneel een meesturende achteras. De andere koetswerkvarianten zullen volgen, enkel de Carrera GTS valt weg.