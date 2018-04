Is dit de volgende Nissan Juke?

Door: BV

Nissan heeft tijdens z’n geschiedenis al meermaals een trend fout ingeschat. Maar de SUV-hype hoort daar niet bij. Met de Qashqai was het merk er als de kippen bij - voor de andere volumespelers - en terwijl de Juke stilaan het einde van z’n productcyclus ziet komen (het model dateert uit 2010), zijn er nog heel wat spelers die het populaire B-SUV segment nog moeten aansnijden.

Crossover concept in Frankfurt

Nissan zelf geeft naast deze eerste teaserfoto geen extra informatie vrij over de crossover concept die debuteert op het Autosalon van Frankfurt. Maar dat het om een voorbode voor de tweede generatie Juke gaat, ligt voor de hand. Als je een proefballonnetje wil oplaten dan is een jaar of twee voor de introductie het aangewezen moment. Als de Juke een normale productcyclus volgt, dan wordt het model in 2017 afgelost. Daar heeft het overigens alle schijn van, want de investeringen in de fabriek zijn al aangekondigd. Volgende week weten we meer over de roeping van deze concept, want dan krijgen we alle details achter de kiezen.