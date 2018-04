15kg dynamiet kan deze Range Rover niet deren

Door: BV

Land Rover z’n Special Vehicle Operations-afdeling heeft z’n eerste gepantserde auto klaar. Die is Sentinel gedoopt en is opgebouwd rond de Range Rover met lange wielbasis. Het ding kost zo maar eventjes € 400.000.

Gepantserde passagierscel

Ze zijn fier op het resultaat bij Range Rover. Zo fier dat ze erbij zeggen dat de speciaal ontwikkelde veiligheidscel zo sterk is dat ze zelfs 7,62mm pantserdoorborende kogels kan weerstaan. Of ontploffingen van 15kg dynamiet. Er mag zelfs een DM51 granaat over of onder ontploffen - je zit binnenin nog steeds knus. Met een aparte zuurstofvoorraad, banden die niet plat kunnen en een brand-onderdrukkingssysteem. Meestal zijn autoconstructeurs niet zo loslippig over de exacte specificaties van zo’n pantservoertuig. Want nu weet je natuurlijk perfect wat je wel mee moet nemen om effectief te zijn. 16kg dynamiet, bijvoorbeeld.