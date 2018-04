YouTube in de ban van bizar auto-ongeval

Door: ADD

"Bizarre accicent", dat is wel het minste dat je kan zeggen. Vorige week filmde een Amerikaanse automobilist met zijn dashcam een Hyundai Sonata die wel erg vreemde manoeuvres begint uit te voeren.

Eerst wijkt de auto van zijn rijstrook af en remt telkens weer zonder reden. Plotseling springt de bestuurder, een jonge vrouw, uit de Sonata. De chauffeurloze Hyundai bolt met geopend portier verder, gaat de middenberm over en belandt op de tegengestelde rijstrook. Als klap op de vuurpijl ramt hij daar een voertuig waartegen nog een derde botst. Maar bekijk het gebeuren vooral zelf eens.

Op YouTube wordt er al dagenlang gespeculeerd waarom de vrouw uit haar auto sprong. Misschien een wesp in de auto? Of een spin? Een online portaal schrijft echter dat de bestuurder ondertussen geïdentificeerd is. Het zou om een 22-jarige uit San Berdardino, Californië gaan. Ze werd na het voorval naar het ziekenhuis gebracht en vervolgens gearresteerd voor rijden onder invloed van drugs.